10.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Taahhüdünüz bitti’ye mercek
Tüketicilerin, sabit internet hizmetine ilişkin devam eden taahhütlerinin süresinin dolduğu veya dolmak üzere olduğu gerekçesiyle firma çağrı merkezleri, bayileri tarafından arandıklarına yönelik şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı, BTK ve ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
Komisyon, tüketicileri arayarak mağdur eden telefon numaralarının iletişime kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece şirket merkezlerinin uhdesinde bulunan müşteri çağrı merkezlerinin yetkili kılınması için çalışacak.
Öte yandan, abone merkezlerinin yüz yüze yapılan satışlarda yetkili kılınması ve kamu kurumları tarafından bu firmalara en ağır cezaların verilmesi gibi öneriler üzerinde çalışılması da karara bağlandı.