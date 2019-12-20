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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Tağşiş yapanlara aman vermeyiz’
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    20.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Tağşiş yapanlara aman vermeyiz’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş konusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtirken, taklit ve tağşiş yapanları uyardı. Pakdemirli, “Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi, ticaret imkanı tanımayacağımızı açıklıkla ifade etmek istiyorum” dedi.

    ‘Tağşiş yapanlara aman vermeyiz’

     

    Bakan Pakdemirli, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması’nda, gıdadaki tağşişin özellikle zeytinyağı ve balda ‘vahim’ duruma ulaştığını belirterek şunları söyledi:

    “323 yağ işletmesini denetlemişiz. 3 bin 756 denetim ve 1627 numuneden 718’si zeytinyağı numunesi. Burada da 156 firmayı ifşa etmişiz. İfşaya sistematik olarak devam edeceğiz. Sistematik olarak bu işleri tekrar eden varsa mutlaka tedbirini almamız  gerekiyor.”

    ‘Her gün yeni metod’

    Bal sahteciliğindeki rantın çok cezbedici olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bu rant hevesiyle her gün yeni bir metodla  tağşişler yapıldığını vurguladı. Pakdemirli, “Tağşişteki rant o kadar büyük ki herkes her gün yeni bir  metodla sizinle bir savaş halinde. Baldaki durum daha vahim. 2 bin denetim, 860 numune var, 96’sında uygunsuzluk tespit edilmiş. Aşağı yukarı yüzde 10. 115 işlem yapılmış ve 2.2 milyon lira ceza vermişiz. Verdiğimiz cezalar yüksek olmasına rağmen tağşiş  yapanları caydırmıyor. 2020’de bir bal çalıştayı yapacağız. Laboratuvar altyapımızı güçlendireceğiz. Sektörün de otokontrolüne ihtiyacımız var. Çürük yumurtaları aranızdan ayıklayın” diye konuştu.

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