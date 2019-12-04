Tahkimde jet-çözüm için ‘Türkiye’ modeli

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, arabuluculuk ile tahkim mekanizmalarını birlikte işleterek, ticari uyuşmazlıklar için alternatif bir çözüm modelini başlattıklarını ifade etti.

ISTAC’ın “Med-Arb Kuralları”nı dünyada ilk kez düzenleyip uygulamaya koyduğunu vurgulayan Ziya Akıncı, “Bu sistemin işlerlik kazanması İstanbul Tahkim Merkezi’ni uluslararası ligde üst sıralara taşıyacak” dedi.

‘İnovatif bir çözüm’

ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü (eski Arabuluculuk Daire Başkanı) Hakan Öztatar ise, iş dünyasını ticari davalarda yıllar süren uzun mahkeme süreçlerinden kurtarmak için inovatif bir çözüm geliştirdiklerini söyledi.

Öztatar, “İnovatif tahkim sistemine giren iş insanımız, paket programla en geç 5 ayda sorununa kesin çözüm bulacak” dedi.

Önceki gün Akıncı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, Başkan Vekili Müjdat Keçeci, Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici ve Bülent Şarman’ın katılımıyla ISTAC yönetimi medyayla bir araya geldi.

Türkiye’de 10.300 arabulucu bulunduğunu belirten Öztatar, arabulucuların çözüme kavuşturduğu uyuşmazlık dosyalarına ilişkin kararların mahkeme hükmü yerine geçtiğini ve bir daha dava açılamadığını vurguladı.

1000 gün değil, 8 hafta

“Arabuluculuk-Tahkim” adına, Türkiye’de yeni bir çözüm mekanizmasına işlerlik kazandırmak üzere çalışma yürüttüklerini kaydeden Öztatar, şunları söyledi:

“Klasik yargılama uzun sürüyor. Ülkemizde ortalama süre 541 gün. Buna diğer süreçleri de eklediğimizde mahkemede sorunun 1000 günden önce çözülemediğini görüyoruz.

2018 başında bakmaya başladığımız ticari uyuşmazlık dosyalarından şu ana kadar 720.106 dosyayı arabuluculuk ile sonuçlandırmış, bunların yüzde 65’ini anlaşma ile çözümlemiş durumdayız.

Şu ana kadar ticari uyuşmazlıklarda 137 bin 561 dosyayı 8 haftalık süreç içinde bitirdik.

Sistem nasıl işleyecek?

Hakan Öztatar, ISTAC olarak tahkimle arabuluculuğu birleştiren inovatif bir çözüm olarak “Med-Arb” yöntemini devreye aldıklarını vurgularken, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

“Bu alanda asıl bahsedebileceğimiz uyuşmazlıklar ticari davalar. Med-Arb dediğimiz arabuluculuk-tahkim modelini iki aşamalı uygulamak mümkün. Birincisi; Arabulucu-Tahkim Şartı oluşturmak, bu şartı işletmek... Taraflar uyuşmazlıklarını ISTAC kapsamında önce arabuluculuğa yönlendirir, arabuluculukta çözümlenmezse tahkim yoluyla çözümlenmesini kararlaştırırlar. Bunun için başlangıçta yaptıkları sözleşmeye Med-Arb dediğimiz “Arabuluculuk-Tahkim Şartı” koyabilirler.

İkincisi; Ticari davalarda zaten arabulucu şartı var. Bunlardan 67.892’sini biz zaten arabulucuyla çözmüşüz. Çözemediğimiz 51 bin 898 dosya ise mevcut şartlarda bundan sonraki süreçte mahkemeye gidecekti. Biz arabulucuların tavsiyeleriyle birlikte bu uyuşmazlıkların ISTAC’a gelmesini sağlayacağız. Dolayısıyla, yatırımcıyı uzun mahkeme sürecinden korumak adına proaktif ve inovatif bir çözüm geliştirdik.”