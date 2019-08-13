BİST99.4050,20EURO6,300,91USD5,620,92ALTIN276,932,41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTahtApp dersleri ‘aydınlatacak’
    13.08.2019 - 08:52| EKONOMİ SERVİSİ

    TahtApp dersleri ‘aydınlatacak’

    Türk Telekom, az gören çocukların temel eğitim okullarında engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasına olanak sağlayan ‘Okulumda Günışığı Projesi’ kapsamında geliştirdiği ‘TahtApp’ uygulaması ile çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranlarıyla birlikte takip edebilmelerini sağlayacak.

    TahtApp dersleri ‘aydınlatacak’

    Proje kapsamında öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha rahat takip edebilmeleri amacıyla ‘TahtApp’ yazılımını hayata geçirildi. Uygulama, projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.

    Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendiHalk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çankırı'da bulundu! Tam 8,5 milyon yıllık...

    Çankırı'da bulundu! Tam 8,5 milyon yıllık...

    Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?

    Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?

    Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...

    Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...

    Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında

    Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında

    Sıradaki Haber