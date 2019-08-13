13.08.2019 - 08:52| EKONOMİ SERVİSİ
TahtApp dersleri ‘aydınlatacak’
Türk Telekom, az gören çocukların temel eğitim okullarında engelsiz akranlarıyla birlikte eğitim almasına olanak sağlayan ‘Okulumda Günışığı Projesi’ kapsamında geliştirdiği ‘TahtApp’ uygulaması ile çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranlarıyla birlikte takip edebilmelerini sağlayacak.
Proje kapsamında öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha rahat takip edebilmeleri amacıyla ‘TahtApp’ yazılımını hayata geçirildi. Uygulama, projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.