Tahvil faizi 2 yılın en düşüğünde

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, gerileyen enflasyon, azalan jeopolitik riskler ve Türk lirası varlıklara artan ilginin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Bu yılın mayıs ayından itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz, eylül ve ekim aylarındaki politika faizini toplamda 1000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi.

Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününe yüzde 14,06 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, son 2 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 12,20'yi gördü.

Öte yandan yaşanan pozitif gelişmeler ülke risk primine de (CDS) olumlu yansıdı. Türkiye'nin CDS'i bu hafta, 9 ayın ardından tekrar 300 puanın altına geriledi.

"TAHVİL TARAFINDA ALIMLAR DEVAM EDİYOR"

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının 12 Aralık'taki toplantısında enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin özellikle kısa vadeli tahvillere destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme sonrası yaşanan olumlu havanın bu hafta da sürdüğünü ifade eden Tözge, bu durumun Merkez Bankasının gelecek aylardaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indirimlerini fiyatlamasına işaret ettiğini söyledi.

Tözge, TCMB'den 12 Aralık'taki toplantısında 100 baz puanlık indirim beklediklerini dile getirerek, "Döviz kurlarında oynaklığın en azından belirli bir süre düşük kalma beklentisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında gelebilecek olumlu mesajlar, tahvil tarafına destek vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son bir haftadır CDS'lerdeki geri çekilmenin Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını belirten Tözge, "Her ne kadar faiz indirimi ortamında olsak da diğer ülkelere göre yüksek olan nominal faizimiz şu anda tahvil tarafında alımların devam ettiğine işaret ediyor." diye konuştu.

"TÜRK LİRASI VARLIKLARA İLGİ ARTTI"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da enflasyonda gerilemenin ekim ayında da sürdüğünü ve tek haneli rakamlarda kalındığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 7 yıl aradan sonra ilk kez pozitif adım atarak Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek "negatif" görünümünü "durağan"a revize ettiğini anımsatan Demirkol, jeopolitik risklerdeki gerilemenin sürdüğünü ve ABD ile diplomatik ilişkilerde düzelme yaşandığını belirtti.

Demirkol, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14'e çekmesinin yanı sıra enflasyon, jeopolitik ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası varlıklara ilginin arttığını, bu durumun da 2 yıllık gösterge tahvil faizin gerilemesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Hazine'nin bu hafta 5 yıl vadeli tahvil ihracına, 200 yabancı yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmişti. Bu talep miktarı Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.