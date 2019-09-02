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    HaberlerEkonomiTakside yeni tarife başladı
    02.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Takside yeni tarife başladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

    Takside yeni tarife başladı

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi - bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017’nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra  alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır.

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