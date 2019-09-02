Takside yeni tarife başladı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi - bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2.5 liradan 3.10 liraya yükseldi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017’nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır.