Taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, kampanyanın maksimum 750 bin TL’lik konut kredileri için geçerli olduğunu, 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son altı taksiti ödediklerini söyledi.