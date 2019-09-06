BİST100.2780EURO6,29-0,01USD 5,690,08ALTIN278,090,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTaksit ödeyen konut kredisi kampanyası
    06.09.2019 - 07:50

    Taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

    Garanti BBVA konut kredisinde yeni bir döneme imza atıyor ve belirlenen şartlara uygun kredi kullanan müşterilerinin taksitlerini ödüyor.

    Taksit ödeyen konut kredisi kampanyası

    Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.

    Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, kampanyanın maksimum 750 bin TL’lik konut kredileri için geçerli olduğunu, 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son altı taksiti ödediklerini söyledi.

    Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    4.3 milyon öğrenci uyum programında

    4.3 milyon öğrenci uyum programında

    Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

    Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

    İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

    İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

    ‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

    ‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

    Sıradaki Haber