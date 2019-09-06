06.09.2019 - 07:50
Taksit ödeyen konut kredisi kampanyası
Garanti BBVA konut kredisinde yeni bir döneme imza atıyor ve belirlenen şartlara uygun kredi kullanan müşterilerinin taksitlerini ödüyor.
Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, kampanyanın maksimum 750 bin TL’lik konut kredileri için geçerli olduğunu, 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son altı taksiti ödediklerini söyledi.