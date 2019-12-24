‘Talep artacak, 2020 daha iyi bir yıl olacak’

2019 yılı çok kolay bir yıl olmadığını belirten Baştuğ, “Ancak sanıyorum şunu söylemek yanlış olmaz; gerek ekonomimiz gerek sektörümüz gerekse bankamız açısından, beklentilerden daha pozitif bir tablo ile yılı bitiriyoruz” dedi.

Lokomotif sektör

Baştuğ, reel sektöre ve yatırımlara sağladığı destekle ekonominin gelişiminde lokomotif görev üstlenen bankacılık sektörünün her zaman olduğu gibi ekonominin dengelenme sürecinde de ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkısını sürdürdüğünü söyledi.

Baştuğ, yüzde 54 seviyesine ulaşan sektörün kredi penetrasyonunun da bunu destekler nitelikte olduğunu ancak hala gidecek çok yol bulunduğunu söyledi.

Destek sürecek…

Sektörün TL kredi büyümesinin ilk yarı yıldaki teşviklerin ve yılın ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüş trendinin desteğiyle yüzde 14’e ulaştığını belirten Baştuğ, şöyle konuştu:

“2020’de büyüme anlamında daha iyi bir resim göreceğiz. Artan iç talep, kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler ve düşük faiz ortamının devamı ile birlikte bankaların ekonomiye sağladığı kaynağın artarak sürmesini bekliyoruz. 2019’un 9 ayında, özellikle kamu bankaları TL kredi büyümesinde önemli rol oynadı. Son çeyrekte ise özel bankaların TL kredi büyümesi hız kazandı.”

Bu katkının sürmesini ve 2020 yılında kamu bankaları-özel bankalar arasında daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi beklediklerini kaydeden Baştuğ, şöyle devam etti: “Bu yıl TL krediler, tüzel ve bireysel ayrımında dengeli büyüdü. Seneye de benzer seyrin devamını bekliyoruz.”

Recep Baştuğ, ABD ve Çin arasındaki ticaret belirsizliklerinin, Brexit süreci ve gelişmekte olan ülkelerdeki bazı kendine özgü risklerin, küresel dinamiklerde en belirleyici konular olarak öne çıktığını söyledi.