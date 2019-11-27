Talep arttı

Piyasalardaki olumlu gelişmelerin hızla yansıdığı gayrimenkul sektöründe yükselen güven endeksi, tüketicinin talebindeki artışı da beraberinde getirdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, özellikle bankaların konut faizlerine yansıyan pozitif sürecin, tüketiciyi ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkul alımına yönlendirdiğini söyledi.

Kalyon Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı olan İstanbul Üsküdar’daki ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinin satış ofisinde sektördeki mevcut gelişmeler ve 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, konut alımının bir süre daha ihtiyaç için yapılacağını öngördüklerini söyledi. Kalyoncu, “Tüketici güveni artarken, gündemde sektöre karşı algının da olumlu anlamda geliştiğini görüyoruz. Yıl bitmeden bu güvenin daha hızlı alıma yöneldiğini göreceğiz” dedi.



‘Tam zamanı’



Konut talebinin geçmiş yıllarda yatırım ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, artık ihtiyaç için alımların öne geçtiğini vurguladı. Mehmet Kalyoncu, “İnşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak, artmak zorunda. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Hedef yüzde 40



Kalyon Holding çatısı altında faaliyet gösteren Kalyon Gayrimenkul Yatırım’ın ilk markalı konut projesi olan Nevbahar Üsküdar, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde hayata geçiriliyor. Projede, 7 ve 9 katlı olmak üzere toplamda 4 blokta 169 daire yer alıyor. Mehmet Kalyoncu, “Projemizin tanıtımını yapalı henüz iki ay oldu. Şu an konut tarafındaki satış önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. 2019 yıl sonu hedefimiz projemizin yüzde 40’ını satarak yılı kapatmak” diye konuştu.

‘Projemizde çarşı geleneği sürecek’



Projede ayrıca toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan, farklı büyüklüklerde 138 mağazanın olduğu, Nev Çarşı isimli bir alışveriş, eğlence ve yaşam alanı da var. Mehmet Kalyoncu bu noktada Üsküdar’ın ‘çarşı’ geleneğini sürdürme hedefiyle yola çıktıklarını belirtirken, “Biz Üsküdar’ın çarşı geleneğini, günümüzün ihtiyaçları ile buluşturan bir kurgu yapmak istedik. İsmine de Nev Çarşı dedik.



Burada hem bildiğimiz zincir perakende üniteleri var, hem de proje özelinde geliştirilmiş birtakım kurgularımız mevcut. Bunlardan biri Cocoon ismini verdiğimiz, toplamda 1000 metrekarelik büyüklüğe sahip çocuklar ve aileleri için bir oyun-eğitim merkezi” dedi.

Nev Çarşı’da ayrıca kamuya açık bir kütüphane ve sanat galerisi de olacak.



Nev Çarşı’nın konut teslimlerinden daha önce, yani 2020’nin mart ayında açılacağı bilgisini paylaşan Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise Nev Çarşı’daki mağaza kiralamalarının yüzde 70’lere ulaştığına dikkat çekti.





% 30 peşine 0.49 faizle taksit imkânı

Kalyon Gayrimenkul Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk, projede anahtar teslimlerine 1 yıl içinde başlayacaklarını belirtirken, “Yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenler için teslime kadar hiçbir ödeme talep edilmeden yüzde 0.49’luk vade oranıyla taksitlendirme yapıyoruz” dedi.