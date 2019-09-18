Taliban durmuyor!

Afganistan dün Taliban tarafından gerçekleştirilen iki intihar saldırısıyla sarsıldı. ABD ile gerçekleştirilen müzakerelerin sona ermesinin ardından Taliban örgütü “savaşı sürdüreceklerini” duyurumuştu. Dün ilk saldırı, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin katıldığı seçim mitinginin yapıldığı alanın yakınlarında düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi. Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin yaralandığını dile getirdi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi. Saldırının, Cumhurbaşkanı Gani’nin konuşmasına başlayacağı sırada gerçekleştirildiği belirtildi. Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani’nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı. Saldırıda ölenlerin çoğunun sivil olduğunu, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu ifade ediliyor. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.









Seçim süreci sürüyor



Afganistan’da yaşanan dehşet bununla da sınırlı kalmadı. İlk saldırıdan birkaç saat sonra, bu kez de başkent Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı gerçekleştiği haberi geldi. Bu saldırıda da 22 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganın, üzerindeki bombayı Kabil’in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığı’na ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi. Rahimi, saldırıda 6’sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu saldırı da Taliban tarafından üstlenildi.



ABD ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmeleri geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil’de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve “Müzakereler öldü” açıklamasını yapmıştı. Taliban ise gerekirse 100 yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD’nin ödeyeceğini savunmuştu. Bununla birlikte bir Taliban heyeti önce Rusya’ya gitmiş, ardından da İran’a geçmişti.



Müzakereler boyunca da Taliban saldırılarını sürdürmüştü. BBC’nin araştırmasına göre, Ağustos ayı boyunca Afganistan’da her gün ortalama 74 kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte ölenlerin beşte birinin sivil olduğu ifade ediliyor. Afganistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Eylül’de yapılması öngörülüyor. Taliban daha önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecini boykot edeceklerini duyurmuştu.