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    HaberlerEkonomiTam 1 milyar liralık süper Türkiye reklamı
    17.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Tam 1 milyar liralık süper Türkiye reklamı

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, “Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu” dedi.

    Tam 1 milyar liralık süper Türkiye reklamı

    Bağlıkaya, AA’ya yaptığı açıklamada, İstanbul’un maçın, Brezilya’dan Kanada’ya, Güney Afrika’dan Japonya’ya kadar tüm  dünyada 200’e yakın ülkede canlı yayınlandığını, yaklaşık 2 milyar kişinin Süper Kupa Finalini ekranları başında izlediğini söyledi.

    Değeri çok yüksek

    Organizasyonun Türkiye ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım olduğunu söyleyen Bağlıkaya, şunları dile getirdi:

    “Bu tarz uluslararası organizasyonlardaki reklam değeri çok yüksek. Sektörümüz açısından harika bir fırsat diye niteleyebileceğimiz UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu. Maç sayesinde İstanbul’un güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma imkanı yakaladık.”

    50 bin taraftar...

    Firuz Bağlıkaya, 38 bin kişinin Süper Kupa finalini stattan canlı izlediğini, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarın da maç için İstanbul’a geldiği bilgisini paylaştı. Bağlıkaya, şöyle devam etti:

    “İstanbul’da 3 gün boyunca maç için gelen İngiliz taraftarları ağırladık. Liverpool oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah’ın da etkisiyle maça Ortadoğulu futbol severlerin de yoğun ilgisi oldu.

    Yaklaşık 50 bin taraftarın İstanbul’a gelmesi 3 gün boyunca şehir ekonomisine ciddi bir katkı oluşturdu. Kazanan sadece turizmciler değil tabii ki esnafımız da oldu. 3 gün içinde yaklaşık 100 milyon euro’luk bir ekonomi oluştuğunu öngörüyoruz.”

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