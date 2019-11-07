Tam gaz sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike’deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı’na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra tekrar KKTC’den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak” dedi.



Dönmez, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“Sondajlar da devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike’deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı’na geldi.



Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız.”



Kış hazırlığı tamam



12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışına katılan Dönmez, yılın 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 64’e çıktığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:



“Yılı bu seviyelerde kapatabilirsek yaklaşık 1.5 milyar dolarlık tasarruf sağlamış olacağız. Güneşten, rüzgara, hidrolikten jeotermale ve biyokütleye kadar her alanda yeni ufuklar çiziyoruz, yeni hedeflere ilerliyoruz.”



Son 17 yılda kurulu gücün rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat ve hidrolikte 2.5 kat arttığını vurgulayan Dönmez, güneş enerjisinde 2008’e kadar kurulu gücü bulunmayan Türkiye’nin, bugün 5 bin 600 megavat kurulu güçle Avrupa’da 6., dünyada 12. sırada yer aldığını ifade etti.

Dönmez, kış mevsimi için de hazırlıkların tamamlandığına dikkati çekerek, doğalgaz depolarının neredeyse tamamının dolduğunu bildirdi.



Madencilerin sorunu çözüldü



Bakan Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, işçilerin temsilcileri ve sendikalarla bir araya gelerek Somalı maden işçilerinin sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:



“Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, birkaç ay içinde yapacağız. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle başvurmaları yeterli.



Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağı’nda rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal zeminde çözüm arayışına devam edeceğiz.”



‘Akaryakıt piyasasına güvenin göstergesi’



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, mesleki emeklilik fonu OYAK’ın akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i satın almak üzere görüşmelere başlamasına ilişkin, “Söz konusu kuruluş, Türkiye’de önünü görerek yatırım yapan ciddi bir kuruluş. Bu tip güçlü kuruluş ve yatırımcıların akaryakıt sektörüne ilgisinden memnunuz” dedi.



AA’nın sorularını yanıtlayan Yılmaz, bu tip satın almaların akaryakıt piyasasındaki dinamizmi ve güveni gösterdiğini ifade etti.



Boron’dan 4 yeni ürün

Türkiye’nin bordan ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü Boron’dan da bahseden Dönmez, “Cuma ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON’da 4 yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz.



Geleneksel bor ürünleri pazarında sahipliğimizi sürdürmek ve ileri teknolojide bora geçiş sağlamak için her türlü iş birliğine hazırız” dedi.