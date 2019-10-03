BİST104.2960,76EURO6,25-0,01USD5,70-0,07ALTIN275,240,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTamamen yerli ve milli! TSK'ya teslim edildi
    03.10.2019 - 12:09 | | AA

    Tamamen yerli ve milli! TSK'ya teslim edildi

    Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımları yerli ve milli olarak üretildi.

    Tamamen yerli ve milli! TSK'ya teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik edilen  ve HAVELSAN tarafından T129 Atak Helikopteri Simülatörü Projesi kapsamında  geliştirilen Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS), Kara Kuvvetleri Komutanlığına  teslim edildi.

    MTÇS sistemi ile muharip platformlara ait simülatörlerin taktik  eğitimleri için çok önemli unsurlar olan sanal kara, hava, deniz platformlarının  davranışlarının modellenmesi ve böylelikle simülatörler için gerekli taktik  ortamların hazırlanması hedeflendi.

    Teslim edilen MTÇS sayesinde, simülatör kullanıcıları, kapsamlı taktik  ve harekat eğitimlerini, güvenli bir ortamda, her türlü harp ekipmanını (silah,  sensör, karşı tedbir, elektronik harp, haberleşme ve link sistemleri ve benzeri)  kullanarak risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecekler. Bu kabiliyetle  birlikte simülatörler sanal oyuncularla etkileşime girerek müşterek görev  yapabilecekleri gibi karşı kuvvet olarak da rol oynayabilecek.

    Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin  simülasyon ve taktik çevre yazılımlarının yerli ve milli olarak HAVELSAN ve çözüm  ortakları tarafından geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin simülasyon alanında  kat ettiği mesafeyi de ortaya koydu.

    MTÇS, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen Atak Tam Görev  Simülatörü, Atak Kısmi Görev Simülatörü, S70 Blackhawk ve AS532 Cougar Helikopter  Simülatörleri ile entegre çalışarak, Taktik Kontrol Merkezi'nde ortak eğitim  yapabilme imkanı sağlayacak.

    SÜRÜ SİSTEMLERİ MTÇS ALTYAPISINI KULLANABİLECEK

    MTÇS sayesinde, daha önce kullanılan yabancı kaynaklı hazır, kapalı ve  Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre özelleştirilemeyen ürünler yerine,  yeni projelerde yerli ve milli olarak geliştirilen bu ürün kullanılabilecek.

    Aynı zamanda halen HAVELSAN tarafından geliştirilmesi devam eden  otonom ve sürü sistemleri yazılımları MTÇS altyapısını kullanacak ve böylelikle  sistemin yeniden kullanımına katkı sağlayacak.

    MTÇS, gerçek zamanlı eğitim desteği, eğitim ihtiyacına göre senaryo  oluşturabilme, kural tabanlı otonom davranış, varlık veri tabanına yeni  parametrik platform ve alt sistemler ekleyebilme, arazi ve hava şartlarıyla  etkileşim, simülatörlerden bağımsız münferit çalışabilme gibi özelliklere sahip  bulunuyor.

     

     

     

    Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bisikletli yaralandı, kadın sürücü ağladı!

    Bisikletli yaralandı, kadın sürücü ağladı!

    VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

    Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

    Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

    Sıradaki Haber