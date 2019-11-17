TANAP açılışa hazır TürkAkım’a devam

Bakan Dönmez, Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Rus doğal gazını Avrupa’ya nakledecek TürkAkım Projesi’nin şantiye sahasında teknik ekiple yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TürkAkım projesinin Avrupa’nın enerji güvenliği açısında da önemli olduğunu belirterek, “Başta yakın coğrafya Balkanlar olmak üzere Orta Avrupa’nın da bu anlamda enerji arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız” dedi. Dönmez, “TürkAkım sadece ülkemiz açısından değil, Avrupa enerji güvenliği açısından da son derece önemli bir proje. Kıyıköy’den karaya çıkan iki hat bir tanesi TürkAkım1’i yaklaşık 69-70 kilometrelik bir mesafe ile BOTAŞ’ın ana ulusal iletim hattına bağlıyoruz. İkinci hattı da 142 kilometre mesafede Bulgaristan sınırında Malkoçlar mevkisinde Avrupa’ya intikal ettirmiş olacağız.” Dönmez, TürkAkımı’nın zorlu coğrafi koşullara rağmen hedefine ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti: “Tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Burada büyük bir projeye imza atmış oldular. Bu BOTAŞ açısından bir ilk değil. BOTAŞ daha önce de bu tip zaman zaman bizzat kendisinin yürüttüğü, zaman zaman da iş ortaklarıyla yürüttüğü projelere imza attı. TANAP da çok önemli projelerimizden birisi. 30 Kasım itibarıyla da açılışını planlıyoruz. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem de sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde orada da bir tören planlıyoruz.”