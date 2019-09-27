TANAP’tan Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği

Azerilerin ortağı olduğu TANAP’ın Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “Türkiye olarak kullanabileceğimiz, taşıyıcısı olabileceğimiz Kuzey Irak’taki, Doğu Akdeniz’deki potansiyel var. Türkiye orada uluslararası konsorsiyumlar içerisinde yer almak suretiyle bizzat kendi sahip olduğu gazı önce Türkiye’ye getirmek ardından Avrupa’ya taşımak için TANAP’ı kullanabilir” dedi.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Düzyol, TANAP kapsamında 1 Temmuz itibariyle Avrupa’ya gaz verecek duruma geldiklerini, gaz taşımak için Trans - Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) yetişmesini beklediklerini söyledi.

Önümüzdeki yılın ekim ayından önce Avrupa’ya ticari gaz akışının mümkün olmayacağını belirten Düzyol, “Biz şu anda gaz verebilecek durumdayız” dedi.

Projenin tahmini yatırım bedelini 6.5 milyar doların altına indirdiklerini anlatan Düzyol, “11.7 milyar dolarlık tahmini yatırım bedeli ile ilk yatırım kararı alınmıştı. Şu anda ciddi bir tasarruf sağladık” diye konuştu.

AB de kazançlı

Proje ile Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra Avrupa Birliği’nin de kazançlı çıkacağını anlatan Düzyol “Nihai tüketici olarak özellikle Doğu Avrupa ülkeleri İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya gibi ülkeler bu proje sayesinde hem arz güvenliklerini artıracaklar hem de tek satıcı ülkelere bağımlılık anlamında rekabet ortamını da yakalayacaklar” dedi.

Hazar gazını taşıyor

TANAP’ın amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek güney doğalgaz koridorunu oluşturuyor. Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayan hat, 20 ilden geçiyor.