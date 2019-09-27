BİST101.9400EURO6,19-0,07USD5,670,08ALTIN274,250,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTANAP’tan Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği
    27.09.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    TANAP’tan Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği

    Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımı için egemenlik mücadelesi veren Türkiye’ye Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) desteği geldi.

    TANAP’tan Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği

    Azerilerin ortağı olduğu TANAP’ın Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “Türkiye olarak kullanabileceğimiz, taşıyıcısı olabileceğimiz Kuzey Irak’taki, Doğu Akdeniz’deki potansiyel var. Türkiye orada uluslararası konsorsiyumlar içerisinde yer almak suretiyle bizzat kendi sahip olduğu gazı önce Türkiye’ye getirmek ardından Avrupa’ya taşımak için TANAP’ı kullanabilir” dedi.

    Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Düzyol, TANAP kapsamında 1 Temmuz itibariyle Avrupa’ya gaz verecek duruma geldiklerini, gaz taşımak için Trans - Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) yetişmesini beklediklerini söyledi.

    Önümüzdeki yılın ekim ayından önce Avrupa’ya ticari gaz akışının mümkün olmayacağını belirten Düzyol, “Biz şu anda gaz verebilecek durumdayız” dedi.

    Projenin tahmini yatırım bedelini 6.5 milyar doların altına indirdiklerini anlatan Düzyol, “11.7 milyar dolarlık tahmini yatırım bedeli ile ilk yatırım kararı alınmıştı. Şu anda ciddi bir tasarruf sağladık” diye konuştu.

    AB de kazançlı

    Proje ile Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra Avrupa Birliği’nin de kazançlı çıkacağını anlatan Düzyol “Nihai tüketici olarak özellikle Doğu Avrupa ülkeleri İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya gibi ülkeler bu proje sayesinde hem arz güvenliklerini artıracaklar hem de tek satıcı ülkelere bağımlılık anlamında rekabet ortamını da yakalayacaklar” dedi.

    TANAP’tan Türkiye’ye Doğu Akdeniz desteği

    Hazar gazını taşıyor

    TANAP’ın amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek güney doğalgaz koridorunu oluşturuyor. Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayan hat, 20 ilden geçiyor. 

     

      Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

      Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

      Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

      Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

      Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

      Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

      Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

      Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

      Sıradaki Haber