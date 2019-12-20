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    20.12.2019 - 12:54 | | AA

    Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

    Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

    Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

    Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi ile ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsıyor.

    Tarifeye göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

    Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

    Tarife, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Tanıklık için günlük 20 ila 40 Türk lirasına kadar ücret ödeniyordu.

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