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    06.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarihi Yarımada’ya 10 yeni butik otel

    Swiss International Otel Grubu, Tarihi Yarımada’ya 20 milyon euro’luk 10 butik otel yapacak. Yatırımın ilk ayağını oluşturan Sultanhamam’daki tarihi 2. Vakıf Han’ın, 32 odalı butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.

    Tarihi Yarımada’ya 10 yeni butik otel

    Swiss International Üst Yöneticisi (CEO) Henri W. R. Kennedi, 2. Vakıf Han’ı en kısa sürede restore ederek 2020 yılı içinde hizmete açmayı planladıklarını belirterek, “Butik otel konseptimiz olan Swiss Butique markası ile faaliyet göstereceğiz. İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Türkiye pazarına İstanbul’dan giriş yapacağız” dedi. Tarihi Yarımada’da kısa sürede 10 ayrı butik otele sahip olmayı hedeflediklerini aktaran Kennedie, böylelikle toplamda 200 odayla misafirlerini ağırlayacaklarını bildirdi.

    Kube Gayrimenkul CEO’su Ruşen Baltacı da 2. Vakıf Han projesinin üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını ifade ederek, “Bu projede uluslararası yatırımcıyla yolumuza devam etmek istiyorduk. Swiss International’la hedefimizi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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