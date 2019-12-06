Tarihi Yarımada’ya 10 yeni butik otel

Swiss International Üst Yöneticisi (CEO) Henri W. R. Kennedi, 2. Vakıf Han’ı en kısa sürede restore ederek 2020 yılı içinde hizmete açmayı planladıklarını belirterek, “Butik otel konseptimiz olan Swiss Butique markası ile faaliyet göstereceğiz. İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Türkiye pazarına İstanbul’dan giriş yapacağız” dedi. Tarihi Yarımada’da kısa sürede 10 ayrı butik otele sahip olmayı hedeflediklerini aktaran Kennedie, böylelikle toplamda 200 odayla misafirlerini ağırlayacaklarını bildirdi.

Kube Gayrimenkul CEO’su Ruşen Baltacı da 2. Vakıf Han projesinin üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını ifade ederek, “Bu projede uluslararası yatırımcıyla yolumuza devam etmek istiyorduk. Swiss International’la hedefimizi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.



