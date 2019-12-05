Tarım alanlarına online koruma

Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile entegre edilerek online olarak hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi yazılımı hazırlandı. Ankara’da pilot olarak uygulamasına başlanan sistemin tüm il ve ilçe müdürlüklerinde uygulamaya alınması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım topraklarının korunması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bugüne kadar 6.1 milyon hektar alanda toplulaştırma tamamlanırken, 3.2 milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi. Halen 8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Bakanlık, 2023 hedefi olarak 8.5 milyon hektarda toplulaştırmayı tamamlamayı planlıyor.

Ovalara koruma

Ülke genelinde bugüne kadar toplam alanı 7 milyon 120 bin hektar olan 265 büyük tarımsal ova, Bakanlar Kurulu kararıyla sit alanı olarak koruma altına alındı. Koruma altına alınan büyük ova sayısının 300’e çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.