Tarım Kredi toplam 500 market açacak

Poyraz, ürünlerin yüksek fiyat artışlarına karşı tüketicinin mağdur olmaması için market açmayı hedeflediklerini belirtirken, “Şu anda gıda konusunda, sadece kar amacıyla geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan birtakım kötü niyetli üreticilere karşı regülasyon anlamında piyasaya bir kalite getirmek istiyoruz. Dolayısıyla başta büyükşehirlerden başlamak üzere, market sayısını artırmak istiyoruz ama her köşe başında market açalım anlayışımız yok. Temel mantığımız uygun ölçekte Türkiye’de toplam sayısı 400 ile 500 arasında olan market açmak. Market kimliğini ön plana çıkaracak birtakım değişiklikler yapacağız. Türkiye’nin dört bir tarafında kooperatif marketler açarak çiftçiden aldığımız gıda ürünlerini doğrudan tüketicimizle buluşturacağız” açıklamasında bulundu.



300 çeşit ürün



Poyraz, Bilecik Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilecek olan ‘Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması’ projesinin protokol imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



“300 çeşit gıda ürününü tüketiciyle buluşturmaya başladık. Ortaklarımızdan her geçen yıl katlamalı olarak ürün alımını artırıyoruz. Göreve geldiğim zaman yaklaşık bu rakam 300 milyon lira civarında iken geçen sene bu rakamı 760 milyon liraya taşıdık. Aralık sonu itibariyle yaklaşık bir buçuk milyar liralık alım yapacağız. Hedefimiz, tarımsal hasılanın 215 milyar lira seviyesinde olduğu ülkemizde, asgari 5 milyar lira gibi bir alım rakamına ulaşmaktır” dedi.