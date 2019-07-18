Tarım ve ormancılığa 25 yıllık yol haritası

Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası’nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 15 yıl aradan sonra bu şuranın gerçekleştirileceğini söyledi.

‘Fikrinizi yazın’

Bu şurayla tarım ve ormancılıkta gelecek 5 yılı planlayarak, 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye’nin küresel ve bölgesel anlamda yerinin sağlıklı şekilde belirlenmesi, koşullara göre en uygun stratejinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Gelecek 3 aylık süreçte dinleme ve istişare sürecini gerçekleştireceklerini, her türlü fikrin kendilerine ulaştırılması için www.tarimormansurasi.gov.tr adresli internet sitesi oluşturduklarını belirten Pakdemirli, “Herkes bize fikrini ulaştırsın” dedi.