BİST95.7340EURO6,19-0,04USD5,57-0,09ALTIN270,26-0,47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTarımda dört üründe ihracat rekoru
    19.08.2019 - 08:40| EKONOMİ SERVİSİ

    Tarımda dört üründe ihracat rekoru

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal milli gelirinin 16 yılda 37 milyar liradan 213.4 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda. Sadece bu ürünlerden toplam 2.17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik” dedi.

    Tarımda dört üründe ihracat rekoru

    Türkiye, ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci, mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde üçüncü, ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biber üretiminde ise dördüncü sırada yer alıyor. l 

    Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    3 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez biyografisi

    Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez biyografisi

    Sıradaki Haber