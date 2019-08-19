Tarımda dört üründe ihracat rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal milli gelirinin 16 yılda 37 milyar liradan 213.4 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda. Sadece bu ürünlerden toplam 2.17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik” dedi.
Türkiye, ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci, mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde üçüncü, ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biber üretiminde ise dördüncü sırada yer alıyor. l