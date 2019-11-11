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    HaberlerEkonomi HaberleriTarımsal sulamada yapay zekâ dönemi
    11.11.2019 - 07:50 | | MİLLİYET İzmir

    Tarımsal sulamada yapay zekâ dönemi

    Dijital tarım alanında faaliyet gösteren, akıllı sulama firması Netafim, Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köy’de yenilikçi ürünü NetBeatTM’in tanıtımını yaptı.

    Tarımsal sulamada yapay zekâ dönemi

    Küresel ısınma ile oluşan kuraklığı azaltmayı hedefleyen Netafim’in su tasarrufunun yanında, gübre ve enerji tasarrufunu da amaçladığı belirtildi.

    Akıllı telefonla yönetilebilen NetBeatTM, taşınabilir cihazlar ile çiftçiye kolay kullanım avantajı sunuyor.

    Kaynak azalıyor

    Netafim Digital Tarım Başkanı Guy Leventon, dünya nüfusunun arttığını, temiz su ve tarım arazileri gibi sınırlı kaynakların azaldığını söyledi. Leventon, “Akıllı tarım sistemlerinde yapay zeka ön plana çıkacak. İklim değişikliğinin tarımı büyük ölçüde etkilediği günümüzde çiftçilerin bu verileri anlık izleme ve analiz etme imkanı bulunmuyor. Burada yapay zekanın gücü üretimin daha az kaynakla ve daha çok verimle devam edebilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline gelecek” dedi.

     

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