Tarlada tekno bereket

Geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçiyi dijitalleştirmek amacıyla kamu kurumlarından GSM şirketlerine, üniversitelerden tarıma dayalı üretim yapan şirketlere çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor. Bunlardan biri de Cargill’in başlattığı “1000 Çiftçi 1000 Bereket” adlı kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Çiftçilerin teknolojiyle tarımı birleştirerek daha yüksek verim almasını ve daha etkin iş yönetimi yapabilmesini hedefleyen projede Cargill’in paydaşları Doktar, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile EY (Ernst Young).

Yerli ve milli Filiz

Doktar, yerli bir teknoloji şirketi. İşin dijitalleşme tarafını üstlenmiş. Geliştirdiği cihaz ve yazılımları çiftçilere tanıtıyor, onları kullanmayı öğretiyor. Örneğin 1.5 metre boyunda, 15 cm kadar çapında bir cihaz üretip adını Filiz koymuşlar. 45 cm’si toprağa saplanan Filiz, tarladan salınan klorofil miktarını analiz ederek ürünün gelişimini izliyor, hastalık, kuruma gibi sorunları saptıyor ve bunları içindeki sim kart sayesinde çiftçinin tabletine mesaj olarak gönderiyor. Pil ömrü 3 yıl, hava şartlarından da etkilenmiyor.

8 dakikada analiz

Hollanda’dan ithal bir cihaza yerli algoritma yazan Doktar yazılımcıları, kimyasal yöntemle sonucu günler sonra alınabilen toprak analizlerinde süreyi 8 dakikaya indirmiş.

Biraz irice bir el fenerine benzeyen bu cihazda led lambalar var. Bu lambalardan toprağa verilen ışığın yansımasından toprağın içeriği analiz ediliyor. Sonuç raporu hemen çiftçinin cep telefonuna geliyor. Böylece gübreleme ve benzeri kararlar hızla alınabiliyor. FODER uzmanları, çiftçilere finansal okuryazarlık dersi veriyor. EY ise programın etki analizini yapacak.

1200 çiftçiye ulaştı

Projeye İzmir Ödemiş’ten katılan bir çiftçinin mısır tarlasında açıklamalarda bulunan Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ediz Aksoy, proje ile ulaştıkları çiftçi sayısının 1200’ü bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“10 yıl içinde tarımsal üretimin yüzde 25’i dijitalleşmiş olacak. Cargill’in amacı, Türkiye’de tarımda 2017 yılında 51.8 milyar dolar olarak gerçekleşen tarımsal hasılanın 2023 yılında 150 milyar dolar olması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.”

Aksoy, Ege Orman Vakfı işbirliği ile ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ korusu oluşturmak için 2 bin fidan bağışında bulunduklarını da sözlerine ekledi.