03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tasarruflar dövizden altına kayıyor
ING Türkiye’nin, IPSOS iş birliğiyle 2011 yılının ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, toplam tasarrufların ağırlıklı kısmını oluşturan sistem içi finansal ürünlerin payı son iki çeyrekte hızla yükselerek yüzde 83’e ulaştı ve geçen iki yıldaki en yüksek düzeyine geldi.
Üçüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranının bir önceki çeyreğe göre yükseldi, bu yıl başından itibaren düşüşte olan tasarruf sahipliği bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 puan artarak yüzde 13,6’ya çıktı.
Sistem dışı dövizden özellikle fon, bono/tahvil ve sistem içi altın yatırımlarına yönelme gözlendi. Tasarrufta ilk sırayı koruyan BES fonları ve yastık altı nakit ve altın hafif düşerken, sistem içi altın ve fonların tercih eğiliminde artış sürdü.