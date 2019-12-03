Tasarruflar dövizden altına kayıyor

Üçüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranının bir önceki çeyreğe göre yükseldi, bu yıl başından itibaren düşüşte olan tasarruf sahipliği bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 puan artarak yüzde 13,6’ya çıktı.

Sistem dışı dövizden özellikle fon, bono/tahvil ve sistem içi altın yatırımlarına yönelme gözlendi. Tasarrufta ilk sırayı koruyan BES fonları ve yastık altı nakit ve altın hafif düşerken, sistem içi altın ve fonların tercih eğiliminde artış sürdü.