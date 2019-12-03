BİST108.2270,21EURO6,36-0,15USD5,73-0,13ALTIN271,890,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Tasarruflar dövizden altına kayıyor
    ABONE OL
    03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tasarruflar dövizden altına kayıyor

    ING Türkiye’nin, IPSOS iş birliğiyle 2011 yılının ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, toplam tasarrufların ağırlıklı kısmını oluşturan sistem içi finansal ürünlerin payı son iki çeyrekte hızla yükselerek yüzde 83’e ulaştı ve geçen iki yıldaki en yüksek düzeyine geldi.

    Tasarruflar dövizden altına kayıyor

    Üçüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranının bir önceki çeyreğe göre yükseldi, bu yıl başından itibaren düşüşte olan tasarruf sahipliği bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 puan artarak yüzde 13,6’ya çıktı.

    Sistem dışı dövizden özellikle fon, bono/tahvil ve sistem içi altın yatırımlarına yönelme gözlendi. Tasarrufta ilk sırayı koruyan BES fonları ve yastık altı nakit ve altın hafif düşerken, sistem içi altın ve fonların tercih eğiliminde artış sürdü.

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Sıradaki Haber