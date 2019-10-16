Taşıt kampanyası büyüyor

31 Aralık son...

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.

1 Ekim 2019’da başlayan ve 31 Aralık 2019’da sona erecek kampanyaya, binek araç üreticisi Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota katılıyor. Kampanyaya katılan ticari araç firmaları da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ olarak sıralanıyor.