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    HaberlerEkonomiTaşıt kampanyası büyüyor
    16.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Taşıt kampanyası büyüyor

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

    Taşıt kampanyası büyüyor

    31 Aralık son...

    Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.
    1 Ekim 2019’da başlayan ve 31 Aralık 2019’da sona erecek kampanyaya, binek araç üreticisi Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota katılıyor. Kampanyaya katılan ticari araç firmaları da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ olarak sıralanıyor.

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