Taşıtta yerli desteğine 2 yeni katılım

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasına göre, 26 Eylül’de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.



Araç sahibi olmak isteyenlere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu.



Kampanya kapsamında fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18 - 36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.49 - 0.69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36 - 60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0.49 - 0.69 bandına indirilmişti.