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    HaberlerEkonomiTaşıtta yerli desteğine 2 yeni katılım
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Taşıtta yerli desteğine 2 yeni katılım

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.

    Taşıtta yerli desteğine 2 yeni katılım

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasına göre, 26 Eylül’de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

    Araç sahibi olmak isteyenlere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu.

    Kampanya kapsamında fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18 - 36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.49 - 0.69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36 - 60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0.49 - 0.69 bandına indirilmişti.

    Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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