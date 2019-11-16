‘Taşköprü’ değere bindi

Yılın başından bu yana yüksek fiyatıyla dikkat çeken sarımsakta; temmuz ayı itibariyle Taşköprü’de başlayan hasat, fiyatları bir miktar düşürmüştü. Market raflarında yılın başından itibaren kilosu 40 lira üzerinde seyreden sarımsak, sakin geçirdiği yaz aylarının ardından yeniden hızlı bir yükselişe geçti. Öyle ki, market raflarında sarımsak kilo fiyatı 60 lirayı gördü.Fiyatların 2019 boyunca yüksek gitmesinin temelinde geçen kıştan bu yana yaşanan aşırı yağış ve dolu olduğu belirtiliyor. İklim etkisiyle Taşköprü büyük bir zarar görmese de; sarımsakta diğer üretici bölgeler olan Güneydoğu Anadolu ve Trakya’daki rekolte kayıpları piyasaya yansıyor. Bu bölgelerdeki alıcılar sarımsak bulamayınca Taşköprü’nün yolunu tutarken, zaten değerli olan Taşköprü sarımsağının fiyatı artış üstüne artış yaşadı.









‘Böyle fiyat görmedik’



Kastamonu’nun coğrafi işaretli marka ürünü Taşköprü sarımsağı, ilçenin perşembe günü kurulan ve üreticilerle alıcıları buluşturan pazarında en küçüğü 18, en büyüğü ise 35 liradan olmak üzere satıldı. İstanbul Hali’nde en düşük fiyat 30 lira iken, en yüksek 40 lira olarak görülüyor. Market raflarında bu fiyat 45-60 lira arasında.



Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, ‘bugüne kadar böyle fiyat görmedik’ derken, Türkiye genelindeki rekolte kayıplarının sarımsak fiyatını artırdığını söyledi. Eligüzeloğlu, “Bizim dışımızdaki bölgelerde üretilen sarımsaklar Çin orjinlidir. Daha önce Çin’den gelmiş üretici ve toprak artık benimsemiştir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Birecik ile Trakya ve Balıkesir civarını sayabiliriz” dedi.









‘Gram gram alıyoruz’



Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, yeni hasada kadar sarımsakta fiyat artışlarının devam edeceğini dile getirdi. Yıldırım, “Soğan gibi kilolarca alınan bir ürün değil ama gram gram alınsa da çok pahalıya geliyor. Taşköprü’de daha az kayıp varken, diğer üretim bölgelerindeki yüksek rekolte kayıpları sorunun temeli oldu. O bölgeler bile gidip Taşköprü’den sarımsak alıyor. Fiyat da yükseliyor” dedi.



Dişlerinden ayırabilirsiniz

Taşköprü sarımsağının temmuz/ağustosta hasadından sonra 10 aylık ticari ömrü var. Bu nedenle mayıs/haziranda piyasada ‘Taşköprü’ diye satılanların doğru olmadığı belirtiliyor. Görsel olarak farkları da büyük. Buna göre, Çin sarımsağının sapları hemen kökünden başlarken, dişleri çok düzenli dizili. Ayrıca hemen ayrılacakmış gibi gevşek duruyor. Taşköprü sarımsağında dişlerin dizilimi düzensiz, karmaşık iken birbirine de çok sıkı bağlı. Taşköprü sarımsağının dişlerinin kabuk rengi pembe gibi iken, Çin orjinlide ise renk beyaz.