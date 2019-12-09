Tataristan’dan Kırman’a madalya geldi

Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu. Bugün 22 bin çalışanımız, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150 ülkeyi aşan satışlarımızla uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Büyük yatırım yaptı

Şişecam’ın Rusya Federasyonu’nda 1.5 milyon tonun üzerinde yıllık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kırman, “Toplam yatırım tutarı ise 1.2 milyar dolar seviyesinin üzerinde. Topluluğumuz Rusya Federasyonu’ndaki cam ambalaj ve cam ev eşyası yatırımlarına en son olarak Tataristan Cumhuriyeti’ndeki düzcam yatırımlarını eklemiştir. Bugün itibarıyla Tataristan’daki toplam yatırımlarımız ek ve idame yatırımlarla birlikte 350 milyon dolar seviyesine ulaştı” diye konuştu.