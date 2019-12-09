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    HaberlerEkonomi Haberleri Tataristan’dan Kırman’a madalya geldi
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    09.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tataristan’dan Kırman’a madalya geldi

    Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından üstün hizmet madalyasına layık görüldü.

    Tataristan’dan Kırman’a madalya geldi

    Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları  ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu. Bugün 22 bin çalışanımız, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150 ülkeyi aşan satışlarımızla uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyoruz” dedi.

    Büyük yatırım yaptı

    Şişecam’ın Rusya Federasyonu’nda 1.5 milyon tonun üzerinde yıllık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kırman, “Toplam yatırım tutarı ise 1.2 milyar dolar seviyesinin üzerinde. Topluluğumuz Rusya Federasyonu’ndaki cam ambalaj ve cam ev eşyası yatırımlarına en son olarak Tataristan Cumhuriyeti’ndeki düzcam yatırımlarını eklemiştir. Bugün itibarıyla Tataristan’daki toplam yatırımlarımız ek ve idame yatırımlarla birlikte 350 milyon dolar seviyesine ulaştı” diye konuştu.

     

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