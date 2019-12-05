05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tataristan’la ticaret artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin sanayilerinin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu belirterek, “Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok” dedi.
Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Bakan Varank’ın katılımıyla başladı.
Varank, Tataristan’ın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, ülkede yatırımları bulunan 140 Türk şirketinin Tataristan ve Rusya ekonomisine katkı sağladığını söyledi.