Tatile en çok parayı ağustosta harcadık

Wirecard Türkiye, 2019 yaz sezonunda bilet satış işlemlerinin yüzde 94’ünün, konaklama harcamalarının ise yüzde 89’u peşin ödeme ile gerçekleşti. Peşin ödemede psikolojik sınırı 500 lira, 3 bin lira ve üstü tutarlar ise taksitlendirildi.