11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tatile en çok parayı ağustosta harcadık
Frankfurt Borsası’nda işlem gören ilk 30 teknoloji şirketinden biri olan Wirecard AG çatısı altında faaliyet gösteren Wirecard Türkiye, Türk turistlerin 2019 yazında taksitli karttan çok peşin parayla tatil yapmayı tercih ettiğini ve tatil için en çok ağustos ayında para harcadığını açıkladı.
Wirecard Türkiye, 2019 yaz sezonunda bilet satış işlemlerinin yüzde 94’ünün, konaklama harcamalarının ise yüzde 89’u peşin ödeme ile gerçekleşti. Peşin ödemede psikolojik sınırı 500 lira, 3 bin lira ve üstü tutarlar ise taksitlendirildi.