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    HaberlerEkonomiTatile en çok parayı ağustosta harcadık
    11.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tatile en çok parayı ağustosta harcadık

    Frankfurt Borsası’nda işlem gören ilk 30 teknoloji şirketinden biri olan Wirecard AG çatısı altında faaliyet gösteren Wirecard Türkiye, Türk turistlerin 2019 yazında taksitli karttan çok peşin parayla tatil yapmayı tercih ettiğini ve tatil için en çok ağustos ayında para harcadığını açıkladı.

    Tatile en çok parayı ağustosta harcadık

    Wirecard Türkiye, 2019 yaz sezonunda bilet satış işlemlerinin yüzde 94’ünün, konaklama harcamalarının ise yüzde 89’u peşin ödeme ile gerçekleşti. Peşin ödemede psikolojik sınırı 500 lira, 3 bin lira ve üstü tutarlar ise taksitlendirildi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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