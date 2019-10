Tatile ve lüks konuta vergi

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi kanunlarında değişiklik içeren 45 maddelik kanun teklifiini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Teklifteki düzenlemeler şöyle sıralanıyor:



KONAKLAMA VERGİSİ: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde, hasılat üzerinden yüzde 2 vergi alınacak. Havuz, plaj, yeme içme gibi hizmetlere ilişkin bedeller de matraha dahil edilecek. Otelde gecelemeyenler ise vergiden muaf olacak. 2020’de yüzde 1, 2021’de yüzde 2 olacak. Oran 3 katına kadar artırılabilecek. Vergi aylık olarak beyan edilecek.



DEĞERLİ KONUT VERGİSİ: Lüks konutlardan Değerli Konut Vergisi alınacak. Lojmanlar, diplomat konutları, emekli maaşı olanlar ve müteahhitlerin satışa koyduğu evler bu vergiden muaf tutulacak. Değeri 5-7.5 milyon TL lira arasında olan konutlar için binde 3, 7.5-10 milyon TL arası konutlar için binde 6 ve 10 milyon TL üzeri konutlar için yüzde 1 vergi her yıl verilecek.



DİJİTAL HİZMET VERGİSİ: Dijital ortamda sunulan oyun, müzik, video ve uygulama gibi içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinden yüzde 7.5 vergi alınacak.



Sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri de vergiye tabi olacak.









Bakan Muş, Youtuber’lerin durumuna ilişkin olarak, “Bu, kurumsal olarak şirketlere getirilen bir Dijital Hizmet Vergisi. Diğer konularla alakalı elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine tabi. Onlarla ilgili bir boyutu yok” dedi.



HAKEME KIRMIZI KART: Sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılacak. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye, alt liglerde ise kademeli olarak yüzde 10 ve yüzde 5’e çıkarılacak. Hakemlerin elde ettiklere kazançlara ilişkin Gelir Vergisi istisnası kaldırılacak.



DÖVİZ KAZANÇ VERGİSİ: Spekülatif amaçlı döviz alım satımını engellemek amacıyla kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarılacak. Bu oranın daha da artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.



GELİR VERGİSİ: Gelir vergisi üst dilimi yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecek. Serbest meslek kazançlarında istisna turaı 500 bin lira olacak.



ŞİRKET GİDERİ: Araç kiralamada vergiden düşülen kısım sınırlandırılacak. Şirket araçlarının kullanımında 5.500 liradan fazlası gider olarak yazılamayacak.