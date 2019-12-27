TAV’a tazminat 389 milyon euro

TAV Havalimanları Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:



2021’e kadar sözleşme vardı



“İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019’da açılışına bağlı olarak Atatürk Havalimanı’nın, 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.”



Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazının DHMİ tarafından şirkete iletildiği bildirilen açıklamada, “İlgili resmi bilgilendirme yazısında, şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir” denildi.