BİST113.6530EURO6,610,27USD5,940,17ALTIN288,890,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TAV’a tazminat 389 milyon euro
    ABONE OL
    27.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TAV’a tazminat 389 milyon euro

    TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı’nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon euro olduğunu duyurdu.

    TAV’a tazminat 389 milyon euro

    TAV Havalimanları Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    2021’e kadar sözleşme vardı

    “İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019’da açılışına bağlı olarak Atatürk Havalimanı’nın, 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.”

    Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazının DHMİ tarafından şirkete iletildiği bildirilen açıklamada, “İlgili resmi bilgilendirme yazısında, şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir” denildi.

    Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdıD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

    MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber