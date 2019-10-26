TAV’dan 9 ayda 592 milyon euro ciro

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasının ardından TAV’ın devam eden faaliyetlerinden elde ettiği net kar yüzde 28 artışla 93.8 milyon euro oldu.



71 milyon yolcu



TAV, Atatürk Havalimanı dışarıda tutulduğunda 2019’un ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 71.6 milyon yolcuya hizmet verdi. FAVÖK’ünün yüzde 31’ini hizmet şirketlerinden elde eden şirketin küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak ve ülke turizmine değer katmak üzere çalışıyoruz. Havacılık ve turizm sektörü açısından yılın en kuvvetli dönemi olan üçüncü çeyreği, hem operasyonel hem finansal anlamda iyi sonuçlarla geride bıraktık” dedi.

Rekor kırıyor



Şener, “Türkiye tüm turizm potansiyelini cazip fiyatlarla sunmaya devam ediyor ve ziyaretçi rekorunu her ay yeniden kırıyor. Sekiz ayda Türkiye’nin gördüğü yüksek talep nedeniyle yabancı ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 15 arttı. Portföyümüzdeki havalimanlarının neredeyse tamamı dış hat yolcusu açısından oldukça kuvvetli bir yıl geçirdi ve faaliyetlerdeki bu artış finansal sonuçlarımıza da yansıdı” diye konuştu.