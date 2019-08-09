BİST99.4050,20EURO 6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTavuk yumurtası üretimi geriledi
    09.08.2019 - 10:46| AA

    Tavuk yumurtası üretimi geriledi

    Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalışla 1,5 milyar adet oldu.

    Tavuk yumurtası üretimi geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

    Haziranda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 96 milyon olarak kayıtlara geçti.

    Kesilen hindi sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 13,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,9 geriledi. Haziranda kesilen hindi sayısı 395 bin oldu.

    Tavuk eti üretimi, söz konusu ayda aylık bazda yüzde 12,8, yıllık bazda ise yüzde 5,6 düştü ve 168 bin 522 ton olarak gerçekleşti.

    Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azaldı ve 3 bin 968 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 36 düşüş gösterdi.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi 2018'in haziran ayına göre yüzde 2,1 arttı.

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber