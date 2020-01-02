Tax free’de hedef ilk 5

Geçen yıl Türkiye’de 1.5 milyon tax free işlemi yapıldı. Dünyada tax free alanında ilk 10’a giren Türkiye’nin, ilk 5’e girebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.



Tax free’de hizmet veren İrlanda merkezli Planet, faaliyet gösterdiği 60 ülke arasına Türkiye’yi de ekledi. 400 bin üye işyeri ve 100’den fazla iş ortağı bankayla yılda 17 milyar euro değerinde işlem yapan Planet, Türk turizmine ve Türkiye’de satış yapan markalara destek olmayı hedefliyor.

Ocak 2019’da Türkiye pazarına giriş yaptıklarını söyleyen Planet Türkiye Başkanı Mehmet Baykam, 5 milyon liralık sermayeyle kurulduklarını belirtti. Teknik altyapıya 10 milyon dolar yatırım yapıldığını açıklayan Baykam, ilk üç yılda pazarın yüzde 50-60’ına hakimiyet kurmayı öngördüklerini söyledi.



Turizm kombini



Türkiye’nin tax free turizminde dünyada ilk 10 ülke içinde yer aldığını kaydeden Baykam, “Dünyadaki turizm trendi deniz-kum, kültür ve tax free şeklinde kombin haline geldi. Bu kombini de Türkiye çok rahat sunuyor. Türkiye, dünyada tax free’de ilk 5’e girebilecek potansiyele sahip. Geçen yıl 1.5 milyon işlem yapıldı” dedi.



Turistlerin lüks tüketimi sevdiklerini belirten Baykam, “İstanbul Havalimanı’nın açılması, Türkiye’nin yeni bir hub olması ülkemize rağbeti artırıyor. Fatura başına en yüksek harcamayı Çinliler, en düşük harcamayı ise İranlılar yapıyor” dedi. Dünyada tax free’nin yüzde 50’den fazlasını Çinlilerin kullandığını söyleyen Baykam, Ortadoğu ve Balkanların da ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Baykam, Türkiye’nin tax free’de 3.5 milyar dolarlık potansiyeli bulunduğunu söyledi. Türkiye’de kesilen tax free’nin geri dönüş oranında bir düşüklük olduğunu belirten Baykam, “Dünya genelinde 100 adet kesilen faturanın 80-90 tanesi iadeye dönebiliyor. Türkiye’de ise bu rakam 30-40’larda. Satış tutarının az olması, gümrük prosedürlerinin zor olması gibi nedenlerden dolayı düşük” ifadelerini kullandı.



Tax free nedir?



Tax free, devletlerin ülkelerine gelen turistleri, satın aldıkları ürünlere yönelik KDV tutarlarından muaf tutmaları anlamına geliyor. Ancak turistin 185 günden fazla ülkede kalmaması gerekiyor. Turistler alışveriş yaptıkları sırada tax free faturası düzenlenmesini istiyor. Daha sonra havalimanı, sınır kapısı ya da deniz limanında ülkeden çıkarken satın alınan eşyalar gümrüğe beyan edilip KDV iadesi alınıyor.



Yeşil hat

Planet olarak Fransa, İspanya, İtalya ve Dubai’de uyguladıkları ‘yeşil hat’ uygulamasını Türkiye’ye getirmek için çalıştıklarını ifade eden Mehmet Baykam, “Bu uygulamada belirli bir tutara kadar fiziki kontrol yapılmıyor. Herhangi bir havalimanına kiosk koyup anlık olarak kontrol edilebiliyor. Bütün piyasayı etkileyecek tüm aracı kurumlar ve firmaların faydalanacağı bir uygulama olacak” dedi. Planet’in farklı ürünler de geliştirdiğini söyleyen Baykam, “Gruplama ile birden fazla alışverişi tek bir işlem altında toplayarak tek seferde daha yüksek iade alımı sağlıyoruz. Fatura kesimini de 1 dakikadan 20 saniyeye düşürdük” diye konuştu.