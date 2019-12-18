BİST110.5990EURO6,61-0,10USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TBD’den dijital dönüşüm hamlesi
    ABONE OL
    18.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TBD’den dijital dönüşüm hamlesi

    Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için harekete geçti. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonomisinin geliştirilmesine, toplumun dijital çağa uyum sağlamasına ve Türkiye’de dijital dönüşüm ekosisteminin sürdürülebilir bir yapıda oluşturulmasına yönelik faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

    TBD’den dijital dönüşüm hamlesi

    Aktepe, “Tıp alanında tetkik yapıp teşhis koymadan tedaviye başlamak ne kadar yanlışsa, dijital dönüşüm kapsamında da durum analizi yapmadan, mevcut sorunlar açıkça saptanmadan, ülke olarak fırsat ve tehditlerimizi belirlenmeden, risk analizi yapılmadan faaliyetlere başlamak o kadar yanlıştır.

    TBD olarak her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koyarak TBD’nin kurumsal yapısında dönüşüm gerçekleştirilerek TBD İcra Kurulu altında ‘Odak Eksen’leri oluşturduk” diye konuştu.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları resimli 2019 | Kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları sözleri

    Cuma mesajları resimli 2019 | Kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları sözleri

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber