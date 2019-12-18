TBD’den dijital dönüşüm hamlesi

Aktepe, “Tıp alanında tetkik yapıp teşhis koymadan tedaviye başlamak ne kadar yanlışsa, dijital dönüşüm kapsamında da durum analizi yapmadan, mevcut sorunlar açıkça saptanmadan, ülke olarak fırsat ve tehditlerimizi belirlenmeden, risk analizi yapılmadan faaliyetlere başlamak o kadar yanlıştır.

TBD olarak her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koyarak TBD’nin kurumsal yapısında dönüşüm gerçekleştirilerek TBD İcra Kurulu altında ‘Odak Eksen’leri oluşturduk” diye konuştu.