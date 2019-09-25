TCMB Başkanı Uysal'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısında sunum yaptı.

Uysal, para politikasında alanı önden yüklemeli kullanmayı tercih ettiklerini belirterek, "Para politikasında temkinli duruşu sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Merkez Bankası olarak para politikası sürecindeki tasarımda veri odaklı hareket ettiklerini ifade eden uysal, politika etkinliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla reel sektörle çift yönlü iletişim kurmaya özel önem verdiklerini iletti.

Birikimli döviz kuru etkilerinin azalmasının ve iç talebin ılımlı seyrinin enflasyondaki düşüşün temel sebebi olarak ortaya çıktığını ve enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini belirten Murat Uysal, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye başlayacağını öngörüyoruz. Son dönemde enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz." diye konuştu.

Uysal, önümüzdeki dönemde kredi piyasasında canlanmanın daha belirgin hale geleceğini sözlerine ekledi.