BİST97.0021,14EURO6,470,26USD5,840,52ALTIN289,420,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTCMB Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
    29.08.2019 - 16:46| DHA

    TCMB Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal. verilerin ekonomide "ılımlı bir toparlanma eğilimi" gösterdiğine işaret ederek, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor" dedi.

    TCMB Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

    Türkiye Bankalar Birliği üyelerine bir sunum yapan Uysal, sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti. Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Uysal, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı.

    Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

    Uysal sunumunun sonunda, Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi:

    "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir.

    "Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

    "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.

    "TCMB Temmuz ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir.

    "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." 

    4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlginç görüntü! Aynı kişiye 2 kez çarptı

    İlginç görüntü! Aynı kişiye 2 kez çarptı

    Yer: Kayseri! Dünya literatürüne girdi

    Yer: Kayseri! Dünya literatürüne girdi

    30 Ağustos'ta noterler açık mı?

    30 Ağustos'ta noterler açık mı?

    Dehşet anlarını anlattı: Çocuğumun üzerine kapandım, kurşun elime girdi!

    Dehşet anlarını anlattı: Çocuğumun üzerine kapandım, kurşun elime girdi!

    Sıradaki Haber