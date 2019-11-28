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    HaberlerEkonomi HaberleriTCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    28.11.2019 - 10:24 | | AA

    TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolara çıktı.

    TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

    TCMB tarafından, Ekim 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

    Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 yükselerek 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 yükselerek 26,6 milyar dolar oldu.

    Ekimde bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya göre değişmeyerek 16,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu tutarın 11,9 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

    TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ekimde 18,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 14,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

    Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar dolara yükseldi.

     

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