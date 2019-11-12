12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
TEB mucitleri yarıştırıyor
Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması’nın başvuruları, 15 Ocak 2020’ye kadar yarışmanın web sitesi “www.icatcikar.com” üzerinden yapılabilecek.
Yarışma üç ayrı kategoride düzenlenecek. Katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland-Garros seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor. “Üniversite öğrencisi-yeni mezun” kategorisinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira ve üçüncüsü 10 bin lira ödül kazanıyor.