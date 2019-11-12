TEB mucitleri yarıştırıyor

Yarışma üç ayrı kategoride düzenlenecek. Katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland-Garros seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor. “Üniversite öğrencisi-yeni mezun” kategorisinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira ve üçüncüsü 10 bin lira ödül kazanıyor.