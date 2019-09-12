TEB’den enflasyona karşı koruma desteği

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu ürünlerle reel getiri sağlandığını vurguladı.

Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat ürünü, müşterilere hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit vadeli mevduat faizi taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı müşterinin hesabına yatırılıyor.

Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat ürününde ise başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini TL mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE enflasyon marjı veriliyor.