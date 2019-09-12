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    HaberlerEkonomiTEB’den enflasyona karşı koruma desteği
    12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    TEB’den enflasyona karşı koruma desteği

    Türk Ekonomi Bankası (TEB), TL birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı  korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle birikim alternatifleri sunduğunu duyurdu.

    TEB’den enflasyona karşı koruma desteği

    TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu ürünlerle reel getiri sağlandığını  vurguladı.

    Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat ürünü, müşterilere hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit vadeli mevduat faizi taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı müşterinin hesabına yatırılıyor.

    Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat ürününde ise başlangıçta  belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak bir yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini TL mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE   enflasyon marjı veriliyor.

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