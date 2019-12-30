BİST114.2580,51EURO6,670,14USD5,95-0,15ALTIN289,520,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü
    ABONE OL
    30.12.2019 - 09:44 | | AA

    Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranını bugünden itibaren yüzde 15'e indirdi.

    Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü

    Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 15 olarak belirlendi.

    Bundan böyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

    Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bugüne kadarki süre için geçerli oranda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanması gerekiyor.

    Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bugüne kadar geçen süre için geçerli oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

    Diğer taraftan söz konusu kanunun ilgili maddesine göre belirlenen tecil faizinin, belirli yüzdesi esas alınarak ertelenen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğdeki oran ve esaslar dikkate alınarak tespit edilecek.

    Tecil faizi, Tahsilat Genel Tebliği'nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak.

     

    Saldırıyı kameralar kaydettiABD'de bir kilisede ayin sürerken ateş açılması üzerine iki kişi hayatını kaybetti. İbadethanedeki cemaat üyelerinden biri ise silahıyla saldırganı vurup öldürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!

    Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

    Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Sıradaki Haber