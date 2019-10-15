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    HaberlerEkonomiTEİD’e hukukçu üye
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TEİD’e hukukçu üye

    2010 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 145’i aşkın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği TEİD’in üyeleri arasına Güngör & Yılmaz Hukuk Bürosu da katıldı.

    TEİD’e hukukçu üye

    TEİD’in üyeleri, milli gelirin yüzde 15’ini oluşturan ve 250 binin üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD’e katılan yeni üye ise tanınmış hukuk bürolarından Güngör & Yılmaz Hukuk Bürosu oldu.

    Güngör & Yılmaz Hukuk Bürosu, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biri olarak küçük ve büyük, yerel ve uluslararası firmalara hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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