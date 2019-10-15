TEİD’e hukukçu üye

TEİD’in üyeleri, milli gelirin yüzde 15’ini oluşturan ve 250 binin üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD’e katılan yeni üye ise tanınmış hukuk bürolarından Güngör & Yılmaz Hukuk Bürosu oldu.



Güngör & Yılmaz Hukuk Bürosu, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biri olarak küçük ve büyük, yerel ve uluslararası firmalara hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.