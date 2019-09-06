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    HaberlerEkonomiTek seferde 470 bin litre yakıt aldı! Gören bir daha baktı...
    06.09.2019 - 14:34| İHA

    Tek seferde 470 bin litre yakıt aldı! Gören bir daha baktı...

    Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox'a 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Mega yata bu yaz ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.

    Tek seferde 470 bin litre yakıt aldı! Gören bir daha baktı...

    Sahibinin kim olduğuna dair farklı spekülasyonların yapıldığı süper lüks yat Flying Fox'a 470 bin litre daha yakıt ikmali yapıldı.

    Bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden mega yata yakıt ikmal operasyonu Marmaris Cruise Port’ta 15 kara tankeriyle gerçekleştirildi.

    136 metre uzunluğunda, iki helikopter pisti var

    Türkiye kıyılarında seyrederken birçok uluslararası mecrada haberlere konu olarak Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, 2016 yılında Almanya’da inşa edildi.

    136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti yer alıyor. Charter listelerinde yer alan süper yatlar içinde en büyükler arasına giren Flying Fox, dünyanın en uzun 16'ncı süper yatı.

    İç hacim olarak da dünyanın en büyük 14'üncü yatı olan Flying Fox, tam 9 bin 100 GT hacminde.

    Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
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