Tek şubeyle 5 milyar TL aktife ulaştı

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, “Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışan bir banka olarak EmlakBank’ı dönüştürdük. İlk yarı itibarıyla 4.6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Yıl sonunda 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var” diye konuştu.

Aksu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 27 Şubat 2019’da faaliyet izni verildiğini, 21 Mart 2019’da da merkez şubelerini açarak bankacılık faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Aksu, sektöre hizmet için acele ettiklerini, faaliyete geçiş sürecinde uzun süre çalışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bankamızın özelliği, dünyada ilk defa konvansiyonel bankadan katılım bankasına dönüşmemiz. Piyasaya yaklaşık 1.7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda en az 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. Ulaşacağımıza da inanıyoruz. Tabii amaç sadece büyümek değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek.”

20 bin iş başvurusu

Şube konseptinin bitirildiğini, imalat sürecinde olunduğunu, ağustos sonunda şubelerinin hızlı bir şekilde açılmaya başlayacağını bildiren Aksu, “Yıl sonuna kadar en az 15 şube açmayı, 500 civarında personel sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizin 7 bölgesinde de şubelerimiz yer alacak” dedi.

Aksu, mevcuttaki kamu bankalarından şubeleşme konusunda destek alacaklarını, PTT şubelerinden de müşterilere hizmet verecek hale gelmek için çalıştıklarını aktararak, sektörün dinamikleriyle hareket edeceklerini, inşaatın GSYH’nin yüzde 50’sine hitap eden bir sektör olduğunu söyledi. Aksu, “Erzurum, Samsun, Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi illerde 15 şube ile yılı kapatmayı planlıyoruz. Artık dijital bir dünyadayız. Dijital sistemlerle olabildiğince çok fazla müşteriye hitap etmeyi düşünüyoruz. Şubelerimizi de tamamıyla merkez şube mantığıyla düşünüyoruz” diye konuştu.

Deniz Aksu, hizmet sektörünün en önemli gücünün insan olduğunu vurgulayarak, sektördeki en iyi personelle yürümeye çalıştıklarını, 20 binin üzerinde talep olduğunu, sınavlar ve yetkinlik analizleri yaptıklarını bildirdi.

Fabrika üretecek

Aksu, “Katılım bankacılığının en temel özelliğini kullanmamız gerekiyor. Başta, ‘herkes eş değer, anlaşma koşulları anlaşma süresince geçerli ve spekülatif hiçbir işlem yok’ prensiplerinden ödün vermeyeceğiz” dedi.

Sadece ev imalatı değil, fabrika imalatına da odaklanacaklarını belirten Aksu, istihdamı ve yerel üretimi destekleyecek finansman modelleriyle ön plana çıkacaklarını, yapı malzemeleriyle ilgili konularda gelişim sermayedarı olarak yer alacaklarını söyledi.

Yabancı para vurgusu...

Deniz Aksu, “Yabancı para biriminin bir yatırım aracı olduğu ülke olmaktan çıkmamız gerekiyor. Kendi para birimimizde piyasamızı çevirdiğimiz sürece şoklara daha dayanıklı, daha dengeli, fiyatların daha dengeli olduğu bir mekanizmayla karşılaşacağız. Birlik olup gücümüze güvenelim” şeklinde konuştu.

Arza talep gelir...

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “Mevcut yapı stokumuzun bazıları depreme karşı güvenilir değil. Kentsel dönüşümü 4 grupta; arsanın geri kazanımı, mevcut yapının kozmetiğinin düzeltilmesi, mevcut yapının mukavemeti, mevcut yapının enerji verimliliğinin artırılması şeklinde inceliyoruz. 6.5 milyonluk İstanbul’daki yapı stokunun ne kadarı bu konuda ihtiyaç duyuyor, bizim sunacağımız finansal çözümlerle belli olacaktır. Arzı sunarsanız arkasından talep geliyor” şeklinde konuştu.