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    HaberlerEkonomiTekfen’in kirazları Şanghay’a ulaştı
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Tekfen’in kirazları Şanghay’a ulaştı

    Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve’nin ürettiği kirazlar, İzmir’den yola çıkıp Çin pazarına Şanghay kentinden giriş yaptı.

    Tekfen’in kirazları Şanghay’a ulaştı

    Bir ilk niteliği taşıyan bu sevkiyat için düzenlenen törene T.C. Şanghay Başkonsolosluğu’nun ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcileri, büyük perakende zinciri yetkilileri de katıldı.

    Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, kirazları soğuk işlem yapmadan sevkiyat yapabilir hale getirdiklerini belirtti. İnce, “Türkiye’den ihracatı zorlayacak 16 günlük soğuk uygulama yerine 3 saatlik fümigasyon uygulaması sayesinde havayolu kargo yoluyla kiraz mevsimi bitmeden Çin’e kiraz ihraç etmeye başladık.” diye konuştu.

     

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