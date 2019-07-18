Tekfen’in kirazları Şanghay’a ulaştı

Bir ilk niteliği taşıyan bu sevkiyat için düzenlenen törene T.C. Şanghay Başkonsolosluğu’nun ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcileri, büyük perakende zinciri yetkilileri de katıldı.

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, kirazları soğuk işlem yapmadan sevkiyat yapabilir hale getirdiklerini belirtti. İnce, “Türkiye’den ihracatı zorlayacak 16 günlük soğuk uygulama yerine 3 saatlik fümigasyon uygulaması sayesinde havayolu kargo yoluyla kiraz mevsimi bitmeden Çin’e kiraz ihraç etmeye başladık.” diye konuştu.