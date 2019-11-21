Tekirdağ’da doğal gaz müjdesi

Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.



Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.



Keşif çalışmaları için Mayıs 2016da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor ile Kanadalı Valeura’nın keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ifade etti.