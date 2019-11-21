BİST106.7850EURO6,330,25USD5,710,14ALTIN269,74-0,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriTekirdağ’da doğal gaz müjdesi
    21.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tekirdağ’da doğal gaz müjdesi

    Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

    Tekirdağ’da doğal gaz müjdesi

    Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.

    Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

    Keşif çalışmaları için Mayıs 2016da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor ile Kanadalı Valeura’nın keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ifade etti.

    21 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem21 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 21 Kasım 2019 | A101 aktüel kataloğu hangi ürünler var?

    A101 21 Kasım 2019 | A101 aktüel kataloğu hangi ürünler var?

    Çok konuşulacak teklif! Gerekirse zor kullanılarak...

    Çok konuşulacak teklif! Gerekirse zor kullanılarak...

    ‘Dünya, Aylan bebeği çok çabuk unuttu’

    ‘Dünya, Aylan bebeği çok çabuk unuttu’

    KOAH’ın en önemli nedeni sigara

    KOAH’ın en önemli nedeni sigara

    Sıradaki Haber