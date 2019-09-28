‘Teklif kimden geldi?’ tartışması

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma nedeniyle yaşanan gerilim sürerken, gerçekleşmesi muhtemel müzakereler bile başlı başına bir tartışma konusu haline geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM zirvesi kapsamında gittiği New York’ta, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini söyledi. Ruhani, söz konusu liderlerin, kendisine, müzakereler yapıldığı takdirde “ABD’lilerin yaptırımları kaldıracağı”nı bildirdiğini aktardı.



Ruhani, “AB ülkelerinin liderlerine, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim” derken, “Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı. Ruhani bunu kabul etmediklerini belirterek, “Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez” dedi.



Kim engel oluyor?



Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD’nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi. Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, “İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD’dir” dedi. Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran’ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran’ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.



Ruhani’nin iddialarının ardından gözler ABD’ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, teklifin varlığını doğruladı ancak kendisinin değil İran’ın bu öneride bulunduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “İran benden, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Ben, elbette, hayır dedim” ifadelerini kullandı.