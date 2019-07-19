Tekno Çamaşır Üssü

Arçelik, Romanya’ya 150 milyon euro yatırımla çamaşır makinesi fabrikası açarken, buradan 85 ülkeye ihracat yapacağını duyurdu.

Ulmi kentindeki fabrika, Endüstri 4.0’a uygun. 713 bin metrekare alana inşa edilen fabrikanın yapımı 17 ay sürdü. Firma, 2002’de Arctic markasını alarak Romanya pazarına girmişti.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, fabrikanın geçen yıl sonu faaliyete geçtiğini belirterek, Türkiye’den 80’den fazla tedarikçiyle çalıştıklarını söyledi. Avrupa’da otomasyon seviyesi en yüksek beyaz eşya üretim tesislerinden biri olan fabrikada pek çok yeni teknoloji uygulaması da yer alıyor.

Çayırova dönüşecek

Akıllı fabrikada geliştirilen tüm akıllı prosesler ve algoritmaların Arçelik’in diğer üretim üslerine de yaygınlaştırılacağını dile getiren Öztürk, “Dijital dönüşümün de yapıtaşı olacak. Buradan tüm Avrupa’ya ve diğer Arçelik iştiraklerine ürünlerimizi sevk edeceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 2020’de 2.2 milyon adete ulaşacak fabrikamızdan 85 ülkeye ihracat yapacağız” dedi.

Fabrikanın tüm teknolojilerinin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini aktaran Öztürk, 2020 yılına kadar fabrikada çalışan sayısının 765’e ulaşacağını da belirtti.

Yurtdışında açtıkları fabrikalarla Türk sanayisini de globalleştirdiklerini kaydeden Öztürk, Türkiye’de Kocaeli Çayırova’daki çamaşır makinesi fabrikasını da dönüştüreceklerini söyledi.

Öztürk Arçelik olarak yılda 1 milyar TL civarında teknoloji ve ürünlere yatırım yaptıklarını, son beş yılda ise yatırımlarının 5 milyar TL’ye çıktığını da aktardı.

Otomasyonu çok yüksek

Fabrika dijital ve robotik teknolojilerle donatılmış durumda. Operasyonların yüzde 70’den fazlası kendi karar veren ve kendi kendine yöneten sistemlerden oluşuyor. Romanya’daki Arctic fabrikası çevresel uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Oğuzhan Öztürk, “Fabrikamızı kuş sürülerinin göç yollarını etkilemeyecek şekilde konumlandırdık. Eski işletmelere göre ürün başına ortalama yüzde 28 daha az elektrik tüketecek” dedi.

Hint yatırımı yolda

Arçelik’in dünyada 23 tane üretim tesisi ve 12 markası bulunduğunu anımsatan Oğuzhan Öztürk, şu bilgileri verdi: “Üretimimizin yarısından fazlası 146 ülkeye ürün ve hizmet olarak ulaştırılıyor. 17 Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Aralarında İngiltere, Güney Afrika, Pakistan’ın bulunduğu pazarlarda ilk üç marka arasındayız. Hedefimiz ilk üçte olduğumuz dünyadaki ülke sayısını artırmak. Geniş bir üretim ağımız var. 9 ülkede üretimimiz bulunuyor. Bangladeş yatırımıyla İpek Yolu üzerinde yeni üretim satış teşkilatı oluşturduk. İpek Yolu’nu Beko yolu yapacağız. Benzer fabrika yatırımını Hindistan’da yapacağız. Burada 3 milyon buzdolabı üretim kapasitesi olacak.”