Tekno girişime 750 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları Türkiye geneline yaymak gerektiğini söyledi.



Yıldız Teknopark’taki toplantıda konuşan Varank, “Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet edecek. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankası’yla birlikte yöneteceğiz” dedi.



Varank, büyüme ve kalkınmayı daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarda yeni bir reformu hayata geçirdiklerini ve Türkiye’nin üretken yarınları için tarihi bir adım attıklarını söyledi.



Fikirler hayat bulsun



Büyümenin gücü ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından parlak fikirlere, yeni teknolojilere ihtiyaç olduğunu belirten Varank, “Bunu başarmak içinse piyasaları iyi okuyabilen, inovatif ve dinamik, girişimciler gerekiyor. İşte bu yenilikçi fikirlerin hayat bulması ve ülkeye katma değer olarak dönmesi için girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaştırılması son derece önemli. Artık kaynaklarını üretken yatırımlara mobilize edebilen ve etkin işleyen bir finansal piyasalar, katma değerli üretimin adeta olmazsa olmazı konumuna gelmiş durumda” şeklinde konuştu.



Girişim sermayesi...



Finans piyasalarında en büyük ağırlığı bankacılık sisteminin oluşturduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şöyle konuştu:

“Bankacılık sistemiyse genellikle kısa vadeli kaynaklardan besleniyor. Hal böyle olunca da bu kaynaklar uzun vadeli yatırımları finanse etmekte görece yetersiz kalıyor. Bu yüzden, kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi, hisseye dönüşebilir tahvil ihracı gibi uygulamalar alternatif finansman modelleri ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıkıyor. Burada girişim sermayesine özel bir parantez açmak istiyorum. İyi bir iş kurma fikriniz ve girişimcilik kabiliyetiniz var ancak finansa erişimde sıkıntı yaşıyorsanız, girişim sermayesi bu noktada yardımınıza yetişiyor.”



Öncelik istihdama



Bakan Varank fonlardan kimlerin faydalanabileceğini şöyle açıkladı:



“Teknoloji ve İnovasyon Fonu’yla, Türkiye’de büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. 350 milyon liralık bu fonla, teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı hikayeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız.



Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki diğer fonumuz ise Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon liralık bu fonla da ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz.”



Varank Kalkınma Ajansları’nın bu süreçte önemli görevler üstleneceğini de sözlerine ekledi.